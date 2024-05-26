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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın

        Yukatel Adana Demirspor: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz (Dk. 70 İzzet Çelik), Abdulsamet Burak, Atal (Dk. 46 Mohammadi), Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Samet Akif Duyur), Maestro (Dk. 90 Burhan Ersoy), Michut, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Aymbetov), Mendoza

        RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Lima), Opoku, Hamza Güreler, Dubois (Dk. 69 Figueiredo), Onur Ergün (Dk. 74 Berkay Aydoğmuş), Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson (Dk. 69 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 69 Emirhan İlkhan)

        Goller: Dk. 6, 13 ve 68 (Penaltıdan) Piatek, Dk. 40 Berkay Özcan, Dk. 44 Davidson, Dk. 90+1 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan), Dk. 89 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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