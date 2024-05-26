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        Adana ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:03
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        Adana ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

        Adana'da, Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından cadde ve sokaklara çıktı.

        Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla cadde ve bulvarda tur attı.

        - Mersin

        Mersin'de Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğu ilan etmesinin ardından kentte araçlarıyla konvoy yaptı.

        Cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Galatasaray Meydanı'na geçti.

        Buraya gelen çok sayıda taraftar meşale yakıp, marşlarla şampiyonluğu kutladı.

        - Hatay

        Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, Galatasaraylı taraftarlar araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı.

        Antakya Cumhuriyet Meydanı, İskenderun Anıt Alanı, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar marş ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Öte yandan, Atakaş Hatayspor'un da ligde kalmasına sevinen bazı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Galatasaraylı taraftarlar Atatürk ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle toplanan taraftarlar araçlarıyla tur attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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