Adana ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Osmaniye'de Galatasaraylı taraftarlar Atatürk ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle toplanan taraftarlar araçlarıyla tur attı.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor'un da ligde kalmasına sevinen bazı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.

Antakya Cumhuriyet Meydanı, İskenderun Anıt Alanı, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar marş ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Galatasaray Meydanı'na geçti.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla cadde ve bulvarda tur attı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

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