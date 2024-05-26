Adana'da park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde Enes B. (25) yönetimindeki 01 ANV 436 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 01 AGJ 996 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Enes B. ile araçtaki Umutcan E. (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.