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        ABD Adana Konsolosluğu önünde Gazze'ye destek için oturma eylemi

        ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:48
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        ABD Adana Konsolosluğu önünde Gazze'ye destek için oturma eylemi
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        ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

        Konsolosluk önünde bir araya gelen Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı.

        Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.

        Grup, polisin önlem alıp izin vermesiyle ABD Adana Konsolosluğunun önünde D-400 kara yolunu trafiğe kapattı.

        Platform üyelerinin oturma eylemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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