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        Adana'da aracında eroin bulunan sanığa 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde 1 kilo 780 gram eroin ele geçirilen tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:10
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        Adana'da aracında eroin bulunan sanığa 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde 1 kilo 780 gram eroin ele geçirilen tutuklu sanık, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık H.T.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerince 19 Nisan 2023'te Onur Mahallesi'nde durdurulan sanığın otomobilinde, stepneye gizlenmiş 1 kilo 780 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

        Aracın koltuğunun altındaki çantada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 101 bin 300 liranın bulunduğunu ifade eden savcı, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        H.T.K. ise uyuşturucunun kendisine ait olmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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