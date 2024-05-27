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        İsveç'te bir cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı

        İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı zanlı, Adana'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:23
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        İsveç'te bir cinayetle ilgili aranan zanlı Adana'da yakalandı
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        İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı zanlı, Adana'da yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.

        Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.

        Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.

        Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A. olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.

        Öte yandan, İsmail A'nın İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A, nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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