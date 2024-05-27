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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs darbesini kınadı

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:17
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs darbesini kınadı
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ayşe Aktürk, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesiyle doğrudan millete savaş açıldığını söyledi.

        Seçilmiş yöneticilerin hukuk dışı şekilde idam edildiğini belirten Aktürk, "İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." dedi.

        - Mersin

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de teşkilat üyelerinin katılımıyla İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk demokrasisine "hançer saplandığını" söyledi.

        Darbenin, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

        - Osmaniye

        AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında da 27 Mayıs 1960 darbesi kınandı.

        Burada konuşan Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Yüksel Eren, hukuk dışı "Yassıada yargılamaları" ile masum insanların idam edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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