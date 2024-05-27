Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, 27 Mayıs darbesini kınadı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de AK Parti il teşkilatları, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ayşe Aktürk, parti binasında düzenlenen toplantıda, 27 Mayıs darbesiyle doğrudan millete savaş açıldığını söyledi.

Seçilmiş yöneticilerin hukuk dışı şekilde idam edildiğini belirten Aktürk, "İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur." dedi.

- Mersin AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de teşkilat üyelerinin katılımıyla İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk demokrasisine "hançer saplandığını" söyledi. Darbenin, vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez leke bıraktığını dile getiren Aldemir, şöyle konuştu: "Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."