Adana'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 sanığa hapis cezası

Adana'da kripto para borsası üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları 3 kişiyi 119 bin 80 lira dolandırdıkları gerekçesiyle 2'si tutuklu 8 sanığa 4 yıl 22 gün ile 24 yıl 6 ay 29 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.P. ve Y.G.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.V, S.İ, B.T.O, F.O, M.O. ve D.A'nın katılmadığı duruşmada, taraf avukatları ise hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların sosyal medya hesaplarına kripto para borsasına 5 bin lira yatırıp 100 bin lira kazandığını gösterir paylaşımlar koyduğunu ve sosyal medya ile WhatsApp üzerinden müştekiler E.D, B.K. ve G.K. ile irtibata geçtiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların farklı tarihlerde müştekilerden kendi banka hesaplarına toplamda 119 bin 80 lira gönderilmesini sağladıklarını, bir süre sonra da irtibatı kestiklerini anlatarak, 8 kişinin "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Savunmaları alınan tutuklu sanıklar B.P. ve Y.G.S. suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise şikayetçi olduklarını bildirerek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.