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        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:30 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:30
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        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ömer K. yönetimindeki 01 RA 649 plakalı kamyon ile İsmail Ç. (35) idaresindeki 01 ACG 274 plakalı otomobil Kozan-Feke kara yolunda çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü İsmail Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü Ömer K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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