Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 00:34 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Halil İbrahim Y. (38) yönetimindeki 80 AGD 111 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Mustafa Y. (70), Mustafa Egemen Y. (6), Melike Y. (26) ve Belinay Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devril...
        Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devril...
        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis...
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye 5 yıl hapis...
        Adana'da güzergahları başka kooperatiflerle paylaştırılan dolmuşçular konta...
        Adana'da güzergahları başka kooperatiflerle paylaştırılan dolmuşçular konta...
        Kripto para dolandırıcılığında 8 sanığa hapis cezası
        Kripto para dolandırıcılığında 8 sanığa hapis cezası
        Stepnede bulunan 1 kilo 780 gram eroine 24 yıl 4 ay hapis
        Stepnede bulunan 1 kilo 780 gram eroine 24 yıl 4 ay hapis