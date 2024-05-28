Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bu arada sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Mustafa Y. (70), Mustafa Egemen Y. (6), Melike Y. (26) ve Belinay Y. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.