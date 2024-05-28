Adana'da yuvasından düşen leyleğe vatandaşlardan yardım eli
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yuvasından düşen leyleğin bakımını vatandaşlar üstlendi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yuvasından düşen leyleğin bakımını vatandaşlar üstlendi.
Yamanlı Mahallesi'nde bir leyleğin yuvasından düştüğünü gören 7 yaşındaki kız çocuğu, durumu babası Zeynel Yüce'ye anlattı.
Yüce, bitkin olduğunu fark ettiği kuş için veteriner arkadaşından yardım istedi.
İlaç tedavisi uygulanmasını sağladığı leyleğin bir süre bakımını üstlenen Yüce, iyileşen kuşu merdivenle yuvasına koydu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.