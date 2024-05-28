Adana'da operasyon ve denetimlerde 51 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 51 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 13 av tüfeği, 33 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheli tutuklandı.