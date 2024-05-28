Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 20 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 20 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 20 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen F.B'ye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Lükste satış stresi yok"
        "Lükste satış stresi yok"
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Şehre giriş ücreti 1 milyon euro kazandırdı
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Dervişoğlu'ndan sokak köpekleri açıklaması
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Adana'da operasyon ve denetimlerde 51 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 51 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da yuvasından düşen leyleğe vatandaşlardan yardım eli
        Adana'da yuvasından düşen leyleğe vatandaşlardan yardım eli
        Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu; 'Akrabam kız arkadaşıyla buluşmaya ge...
        Bahçesinde gömülü Kalaşnikof bulundu; 'Akrabam kız arkadaşıyla buluşmaya ge...
        Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine c...
        Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine c...
        Adana'da iki evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da iki evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı