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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:10
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 4 kilo 250 gram esrar, 60 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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