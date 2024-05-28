Adana'da tır şoförü damada meslektaş ağabeyleri araç lastiği hediye etti

Adana'da tır şoförü damada, aynı mesleği yapan 2 ağabeyi düğün hediyesi olarak birer araç lastiği verdi.

Merkez Çukurova ilçesinde tır şoförü 29 yaşındaki Lut Han Kocabaş, hayatını 25 yaşındaki Ayşe Nur Eroğlu ile birleştirmeye karar verdi.

Çift, gelin arabası olarak seçtikleri tırla kentte tur atarak düğünün yapılacağı salona gitti.

Takı töreninde damadın aynı mesleği yapan ağabeyleri Semih ve Sefa Kocabaş, kardeşlerine süsledikleri 2 tır lastiğini hediye etti.

Semih Kocabaş, AA muhabirine 3 erkek kardeş olarak baba mesleği tır şoförlüğünü yaptıklarını söyledi.

En küçük kardeşlerinin düğünü olunca hediye olarak tır lastiği vermeyi planladıklarını anlatan Kocabaş, "Abimle beraber fikrimiz vardı. Kardeşim de şaşırdı biraz. İhtiyacı da vardı. Böyle bir şey aklımıza geldi. Kardeşim bayağı bir mutlu oldu, sevindi. Para önemli değil, bizim için ihtiyaç önemli. Altından daha değerli olduğu için kardeşimize onu layık gördük, öyle yaptık. Düğünden önce hiç bahsetmedik, sürpriz yaptık. Haberi yoktu zaten, kendi de görünce şaşırdı, duygulandı birazcık." diye konuştu.

Kocabaş, düğünde kardeşlerine tır lastiği vermelerinin yanı sıra gelinlerine de altın taktıklarını belirtti.