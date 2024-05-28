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        Adana'da tır şoförü damada meslektaş ağabeyleri araç lastiği hediye etti

        Adana'da tır şoförü damada, aynı mesleği yapan 2 ağabeyi düğün hediyesi olarak birer araç lastiği verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:03
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        Adana'da tır şoförü damada meslektaş ağabeyleri araç lastiği hediye etti
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        Adana'da tır şoförü damada, aynı mesleği yapan 2 ağabeyi düğün hediyesi olarak birer araç lastiği verdi.

        Merkez Çukurova ilçesinde tır şoförü 29 yaşındaki Lut Han Kocabaş, hayatını 25 yaşındaki Ayşe Nur Eroğlu ile birleştirmeye karar verdi.

        Çift, gelin arabası olarak seçtikleri tırla kentte tur atarak düğünün yapılacağı salona gitti.

        Takı töreninde damadın aynı mesleği yapan ağabeyleri Semih ve Sefa Kocabaş, kardeşlerine süsledikleri 2 tır lastiğini hediye etti.

        Semih Kocabaş, AA muhabirine 3 erkek kardeş olarak baba mesleği tır şoförlüğünü yaptıklarını söyledi.

        En küçük kardeşlerinin düğünü olunca hediye olarak tır lastiği vermeyi planladıklarını anlatan Kocabaş, "Abimle beraber fikrimiz vardı. Kardeşim de şaşırdı biraz. İhtiyacı da vardı. Böyle bir şey aklımıza geldi. Kardeşim bayağı bir mutlu oldu, sevindi. Para önemli değil, bizim için ihtiyaç önemli. Altından daha değerli olduğu için kardeşimize onu layık gördük, öyle yaptık. Düğünden önce hiç bahsetmedik, sürpriz yaptık. Haberi yoktu zaten, kendi de görünce şaşırdı, duygulandı birazcık." diye konuştu.

        Kocabaş, düğünde kardeşlerine tır lastiği vermelerinin yanı sıra gelinlerine de altın taktıklarını belirtti.

        Düğünde lastik verileceğinden kendilerinin de haberi olmadığını anlatan baba Nadi Kocabaş, oğlunun ağabeylerinin hediyesiyle mutlu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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