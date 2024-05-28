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        Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi teşvik ve avantajları tanıtıldı

        Adana'da yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki (TAYSEB) teşvik ve avantajlar anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:07
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        Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi teşvik ve avantajları tanıtıldı
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        Adana'da yatırımcılara Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki (TAYSEB) teşvik ve avantajlar anlatıldı.

        Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Topbaş, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılışında, serbest bölgelerin tanıtılmasına yönelik tüm etkinliklerde aktif rol oynamak konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

        Serbest bölgelerle, belirli sınırlı alanlarda dış ticaretle ilgilenen firmalara ilave teşvik ve avantajlar sağlayıp yatırım ortamını çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Topbaş, Türkiye'deki serbest bölgelerin, ihracatın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttırılması, istihdamın genişlemesi, ileri teknoloji teknik transferlerinin hızlandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlarıyla kurulduğunu belirtti.

        Türkiye'de ilk Antalya ve Mersin'de serbest bölge kurulduğunun bilgisini veren Topbaş, şu anda ülkede 19 serbest bölge olduğunu, bunun sayısını arttırılması için çalıştıklarını dile getirdi.

        Topbaş, serbest bölgelerde verilen destekler içinde vergi desteğinin önemli yer tuttuğunu vurguladı.

        - Serbest bölgelerde üretim ve ihracat arttı

        Serbest bölgelerde üretim ve özellikle ihracata dayalı üretim yapmanın temel hedefleri olduğunu vurgulayan Topbaş, şöyle konuştu:

        "Yapılan çalışmalarla serbest bölgelerdeki ihracat 2002-2023 döneminde 2,3 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 5,5 kat artışla 12,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar içinde ihracatın payı yüzde 37 seviyelerinden yüzde 71,4 seviyesine, toplam istihdam ise 28 binden 2023 yılı sonu itibarıyla 99 bin seviyesine ulaşmıştır. 2024 nisan ayı itibarıyla ise ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında artarak 4 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Bu da toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 75 gibi bir seviyeye doğru ilerliyor."

        - "Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz"

        TAYSEB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, mensubu olduğu Tekfen grubun 68 yıllık birikimle 41 şirket ve 12 bin çalışanıyla inşaattan tarıma kadar pek çok alanda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Kurucu ve işleticisi oldukları TAYSEB'e ayrı bir önem verdiklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda serbest bölgemizde faaliyet gösteren kullanıcılarımızın büyük bir çoğu, enerji olmak üzere başka alanlarda da yatırımlar yapıyor. Biz de özellikle kurucu ve işletici olarak burada yer alan yatırımcılarımızın amaçlarına hizmet edecek altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü faza da başladık. Serbest bölgemizin her yıl artan dış ticaret hacmi bizlere de ayrıca gurur veriyor."

        Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuştuğu programda daha sonra TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, sunum yaptı, katılımcıların sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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