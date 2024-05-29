Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın kurtarıldı
Adana'da, Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Adana'da, Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kozan Kalesi'nde gezen G.A. isimli kadın, kayalık bölgede ilerlemeye çalışınca mahsur kaldı.
G.A'nın haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla G.A. bulunduğu yerden kurtarıldı.
G.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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