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        Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın kurtarıldı

        Adana'da, Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 01:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 01:55
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        Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın kurtarıldı
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        Adana'da, Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kozan Kalesi'nde gezen G.A. isimli kadın, kayalık bölgede ilerlemeye çalışınca mahsur kaldı.

        G.A'nın haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla G.A. bulunduğu yerden kurtarıldı.

        G.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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