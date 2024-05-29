Adana'da kameradan belirlenerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Ekipler, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaç zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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