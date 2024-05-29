Adana'da üniversite öğrencilerinden, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına tepki

Adana'da üniversite öğrencileri, yürüyüş ve basın açıklaması yaparak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler, Merkezi Yemekhane önünde toplanarak İsrail'in saldırılarına sloganlarla tepki gösterdi.

Öğrencilerden Furkan Toramantekin, basın açıklamasında, İsrail'in güvenli alan olarak nitelediği Refah bölgesine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli sivilin yaşamını yitirdiğini, zulmün günden güne artarak devam ettiğini belirtti.

Kınama zamanının geçtiğini ifade eden Toramantekin, harekete geçme vaktinin geldiğini söyledi. Toramantekin, dünyanın her yerinde Filistin'e destek eylemlerinin sürdüğünü bildirerek, "Bizler bu davayı sadece dillerde ve yüreklerde değil, hayatımızın her alanında yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip Aksa’nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza gelin hep birlikte söz verelim." dedi.