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        Adana'da üniversite öğrencilerinden, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına tepki

        Adana'da üniversite öğrencileri, yürüyüş ve basın açıklaması yaparak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:02
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        Adana'da üniversite öğrencilerinden, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına tepki
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        Adana'da üniversite öğrencileri, yürüyüş ve basın açıklaması yaparak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

        Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler, Merkezi Yemekhane önünde toplanarak İsrail'in saldırılarına sloganlarla tepki gösterdi.

        Öğrencilerden Furkan Toramantekin, basın açıklamasında, İsrail'in güvenli alan olarak nitelediği Refah bölgesine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli sivilin yaşamını yitirdiğini, zulmün günden güne artarak devam ettiğini belirtti.

        Kınama zamanının geçtiğini ifade eden Toramantekin, harekete geçme vaktinin geldiğini söyledi.

        Toramantekin, dünyanın her yerinde Filistin'e destek eylemlerinin sürdüğünü bildirerek, "Bizler bu davayı sadece dillerde ve yüreklerde değil, hayatımızın her alanında yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip Aksa’nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza gelin hep birlikte söz verelim." dedi.

        Basın açıklamasının ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua eden öğrenciler daha sonra rektörlük binası önüne yürüdü.

        Burada da gruptaki öğrencilerden Halil Çalışkan da Filistinlilere yönelik katliamın durdurulması için üniversite yönetimi ve akademisyenlere çalıştay düzenleyerek alınan kararları ve fikir önerilerini bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşmaları çağrısında bulundu.

        Açıklama sonrasında öğrenciler, 57. Alay Şehitleri Camisi önüne kadar yeniden yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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