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        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı

        Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında yüzey temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:15
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        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında yüzey temizliği yapıldı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çatalan Mahallesi'ndeki havzayı inceledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada, baraj gölünde yüzey temizliği gerçekleştirildi.

        Bölgeyi atıklardan arındıran ekipler, sudaki balıkçı ağlarını topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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