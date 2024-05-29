Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada, baraj gölünde yüzey temizliği gerçekleştirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çatalan Mahallesi'ndeki havzayı inceledi.

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