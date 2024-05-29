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        KAVAK, Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nu yeni eğitim öğretim yılında hizmete almayı hedefliyor

        Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şube Başkanı Emine Varmış, yapımında sona gelinen Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:05 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:05
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        KAVAK, Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nu yeni eğitim öğretim yılında hizmete almayı hedefliyor
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        Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şube Başkanı Emine Varmış, yapımında sona gelinen Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

        Varmış, yazılı açıklamasında, görev süresince uygulamaya koymayı planladıkları hedefleri anlattı.

        Vakıf tarafından yaptırılan yurdun inşaatının büyük oranda tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Varmış, "Hayırseverlerimizin bağışları ile kalan kısmın da bir an önce tamamlanarak, kız öğrencilerimizin hizmetine verilmesi planlanıyor. Ayrıca öğrencilerimize burs vermeye, bölgemizdeki dezavantajlı okullarımıza kütüphaneler kurmaya ve kültür sanat etkinlikleri yapmaya, yapanları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Varmış'ın şube başkanlığındaki vakıfın yeni yönetim kurulunda, Sedat Özer şube başkan yardımcısı, Mehmet Ali Kütküt şube muhasip üyesi, Abdurrahman Gündeşlioğlu şube sekreteri, Orkun Davutluoğlu, Meral Bozdoğan ve Tarık Öncel üye olarak, Neval Köksalan, Musa Coşkun ve Erdem Adaklı ise yedek yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Denetim kurulunun ise Muzaffer Akgüner, Kenan Topal, Mustafa Beyazıt Çiçekli, Ayşe Efe ve Murat Akdoğan'dan oluştuğu, Servet Dallı, Abidin Gürlek ve Oğuzhan Taşkaya'nın ise yedek denetim kurulu üyesi olarak iki yıl boyunca görev alacağı kaydedildi.

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