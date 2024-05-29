KAVAK, Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nu yeni eğitim öğretim yılında hizmete almayı hedefliyor

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Adana Şube Başkanı Emine Varmış, yapımında sona gelinen Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

Varmış, yazılı açıklamasında, görev süresince uygulamaya koymayı planladıkları hedefleri anlattı.

Vakıf tarafından yaptırılan yurdun inşaatının büyük oranda tamamlandığını ve yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Varmış, "Hayırseverlerimizin bağışları ile kalan kısmın da bir an önce tamamlanarak, kız öğrencilerimizin hizmetine verilmesi planlanıyor. Ayrıca öğrencilerimize burs vermeye, bölgemizdeki dezavantajlı okullarımıza kütüphaneler kurmaya ve kültür sanat etkinlikleri yapmaya, yapanları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.