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        Adana'daki ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:26
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        Adana'daki ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Oruçlu Mahallesi'nde Emrah Yiğen'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ahırdaki 15 büyükbaş hayvan telef oldu, bir miktar da saman balyası yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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