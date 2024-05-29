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        Adana'da evini yakarak eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşandığı eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:45
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        Adana'da evini yakarak eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşandığı eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Muahmmet G. ile tanık A.E. ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede beyanı alınan tanık A.E. maktulün kız kardeşi ile evli olduğunu ve olay günü maktul ile sanığın ayrı yaşamakta olduğunu söyledi.

        Sanığın maktule şiddet uyguladığını belirten tanık A.E. şöyle devam etti:

        "Sanık Muhammet G. maktulü zaman zaman takip edip rahatsız ediyordu. Olay tarihinden 3 gün önce Fadime K. benim yanıma gelerek, 'Abi bir taziye var, birlikte gidelim mi? Beni götürür müsün?' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Birlikte taziye yerine giderken bana sanığın kendisini öldürmek istediğini, üzerine araba sürdüğünü söyledi. Fadime K. sanığın kendisini tehdit ettiğini de söyledi. Olay günü yangın olduğunu duyunca ben maktulün evine gittim. İtfaiye ve polis ekipleri eve girmeye çalışıyordu. Evin giriş kapısı 2 defa kilitlenmiş haldeydi. İtfaiye ekipleri dış kapıdan içeri giremedi. Evin arka balkonuna merdiven dayayıp o kısımdan eve girmeye çalıştılar. Ancak o bölümünde kapısı kilitli olduğu için açamadılar. Sonrasında kapıları kırıp içeri girdiler. Ben olaydan sonra maktul ve sanığın çocuğundan evi yakan kişinin babası Muhammet G. olduğunu öğrendim."

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanık Muhammet G. ile maktul Fadime K'nin daha önce eş olduklarını ve sonrasında ayrıldıklarını, aralarında maktulün üzerine kayıtlı aracın sanığa devri ve başkaca hususlar nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğunu, maktul tarafından sanık hakkında uzaklaştırma kararı alındığını belirtti.

        Savcı ayrıca, olay günü uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sanık Muhammet G'nin Söğütlü Mahallesi'ndeki evinde kalan maktulün yanına gittiğini ve eve benzin dökmek suretiyle maktulü kasten yakarak öldürdüğünü aktararak, Muhammet G'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık mütalaayı kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Olay

        2 Kasım 2023'te merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan boşandığı eşi Fadime K'nin (41) yaşadığı evi benzin döküp ateşe vererek, eski eşinin yanarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet G. (58) sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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