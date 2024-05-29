Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle ateş açarak eski karısının kız kardeşini yaraladı, onun erkek arkadaşını öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle ateş açarak eski karısının kız kardeşini yaraladı, onun erkek arkadaşını öldürdü.

        Atakent Mahallesi'nde bir apartman dairesinde M.K, ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz Tuncer ve yanındaki erkek arkadaşı Şahan Uğurlu ile tartıştı.

        Tartışma sırasında M.K, Tuncer ve Uğurlu'ya av tüfeğiyle ateş açtı.

        Ağır yaralanan Tuncer ve Uğurlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uğurlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğurlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        Kamyonla minibüs birbirine girdi: 14 yaralı
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        İsrail, Gazze'yi ele geçirmeyi sürdürüyor
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"

        Benzer Haberler

        Adana'da evini yakarak eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırıl...
        Adana'da evini yakarak eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırıl...
        Kozan'da ahırda yangın: 15 inek ve 6 buzağı öldü
        Kozan'da ahırda yangın: 15 inek ve 6 buzağı öldü
        Adana'daki ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
        Adana'daki ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
        Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekle...
        Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekle...
        KAVAK, Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nu yeni eğitim öğretim yılında hizmete alm...
        KAVAK, Kadirli Kız Öğrenci Yurdu'nu yeni eğitim öğretim yılında hizmete alm...
        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı
        Adana'da baraj gölü havzası atıklardan arındırıldı