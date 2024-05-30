Adana'daki bir evde 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirildi

Silahların ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler, ev sahibi Bilal G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, ikametin arka bölümündeki toprak alanda yapılan aramada ise üzeri kilimle kapatılmış saklama kabında 2 tabanca ele geçirildi.

Evin odalarını tek tek arayan ekipler, çelik yelek, tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 8 mermi ve 127 kartuş ile çalıntı olduğu saptanan motosiklet buldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen Narlıca Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette arama yapan polis, 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirdi.

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