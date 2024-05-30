Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki bir evde 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette arama yapan polis, 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki bir evde 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette arama yapan polis, 4 ruhsatsız silah ve çelik yelek ele geçirdi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda silah bulunduğu belirlenen Narlıca Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Evin odalarını tek tek arayan ekipler, çelik yelek, tabanca, pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 8 mermi ve 127 kartuş ile çalıntı olduğu saptanan motosiklet buldu.

        Öte yandan, ikametin arka bölümündeki toprak alanda yapılan aramada ise üzeri kilimle kapatılmış saklama kabında 2 tabanca ele geçirildi.

        Silahların ruhsatsız olduğunu tespit eden ekipler, ev sahibi Bilal G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Bilal G, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        Yakın arkadaşı tutuklandı! Kesik baş cinayetinde balta bulundu!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi
        İstanbul'da 6 katlı binada yangın! Sigara evi küle çevirdi
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        Uçak motoruna çekilen kişi öldü
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Diyaliz tedavisi sonrası ölü sayısı 3'e çıktı!
        Mobbing davası için delil toplayın
        Mobbing davası için delil toplayın
        Çin'den Filistin'e destek
        Çin'den Filistin'e destek
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Elektrikli araçta yangın riskini azaltmak mümkün
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Kiracı daireyi çöp eve çevirdi
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Teknik direktör için tarih verdi!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı

        Benzer Haberler

        Eski baldınızı yaraladı, arkadaşını öldürdü
        Eski baldınızı yaraladı, arkadaşını öldürdü
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Adana'da evini yakarak eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırıl...
        Adana'da evini yakarak eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırıl...
        Kozan'da ahırda yangın: 15 inek ve 6 buzağı öldü
        Kozan'da ahırda yangın: 15 inek ve 6 buzağı öldü
        Adana'daki ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
        Adana'daki ahır yangınında 15 büyükbaş hayvan telef oldu
        Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekle...
        Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e 1,5 milyondan fazla ziyaretçi bekle...