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        Yazılım şirketi kuran girişimci, yapay zeka destekli uygulamasıyla yurt dışına açıldı

        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kuran 23 yaşındaki Altay Can Erkoç, geliştirdiği üç boyutlu ve yapay zeka destekli video oluşturma uygulamasıyla 7 ülkeye satış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:01
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        Yazılım şirketi kuran girişimci, yapay zeka destekli uygulamasıyla yurt dışına açıldı
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        SUDE ŞAHİNGÖKLÜ - Çukurova Teknokent'te yazılım şirketi kuran 23 yaşındaki Altay Can Erkoç, geliştirdiği üç boyutlu ve yapay zeka destekli video oluşturma uygulamasıyla 7 ülkeye satış yaptı.

        Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2022'de mezun olan Erkoç, teknoloji alanındaki hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için Çukurova Kalkınma Ajansının "Genç Girişimci Destek Programı"na başvurdu.

        Erkoç, tasarladığı web tabanlı video üretim aracının beğenilmesinin ardından satış ve pazarlama eğitimine katıldı. Ajanstan aldığı destekle Çukurova Teknokent'teki şirketinde yazılım geliştirmeye başlayan genç girişimci, üç boyutlu video oluşturulmasını sağlayan uygulamasıyla yerli ve yabancı müşterilere ulaştı.

        Yapay zeka destekli uygulamaya Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Sırbistan ve Çin'deki kullanıcılardan talep geldi.

        - Videolar sanal stüdyoda kurgulanıyor

        Altay Can Erkoç, AA muhabirine, uygulaması sayesinde ekipman olmadan video içeriği üretilebildiğini, web tabanlı uygulamada yapay zeka desteğiyle üç boyutlu görsel hazırlandığını anlattı.

        Erkoç, "Kullanıcılar aslında dijital bir insan seçiyor, sonrasında sanal stüdyo belirliyor ve oluşturdukları avatarın ne söylemesini istediklerini ekliyor. Ardında da videonun kaç farklı kamera açısıyla çekileceği belirleniyor. Bu bir ürün görseli veya şirket logosu da olabilir. En sonda kişiye video çıktısı teslim ediliyor." diye konuştu.

        Tanıtım, eğitim, pazarlama ve sosyal medya videoları üretilebilen uygulamaya kendi görsellerini yükleyen kullanıcıların, dijital ikizlerini oluşturabildiğini dile getiren Erkoç, uygulamanın prodüksiyon gerektirmediğini kaydetti.

        Erkoç, "Bir prodüksiyon şirketiyle çalıştığınızda 1 dakikalık video içeriği, ortalama 1500-2 bin dolarlık bütçeyle gerçekleştiriliyor. Bizim uygulamamızda ise dakikası 2 dolara kolaylıkla video içeriği üretebiliyor." dedi.

        - "Çeşitli pazarları test edip karşılığının olduğu gördük"

        İlk yabancı müşterilerinin Çin'den olduğunu belirten Erkoç, "Bizden 'üç boyutlu bir avatarın gerçek zamanlı dudak senkronizasyonuyla konuşabilmesini' istediler. Böyle animasyon tabanlı içerik talepleri Asya ülkelerinden sıkça geliyor." dedi.

        Erkoç, projesine yabancı bir şirketten yatırım aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Ürünü yabancı pazara konumlandırmamızla 7 ülkeye hizmet içerikli satış gerçekleştirdik. Bu satışlar, ürünümüzün global pazarda hangi sorunu çözdüğünü gösterdi. Çeşitli pazarları test edip uygulamamızın karşılığının olduğunu görmemiz bizim için çok kıymetliydi."

        Çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Erkoç, uygulamayı kullanmak isteyen kişi veya şirketlerin internet sitesinden iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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