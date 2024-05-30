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        Adana'da sürücülerin ambulansa yol vermesi kamerada

        Adana'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:59
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        Adana'da sürücülerin ambulansa yol vermesi kamerada
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        Adana'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, kullandığı ambulansta bulunan bebek hastayı hastaneye yetiştirebilmek için merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da yoğun trafikte ilerlemeye çalıştı.

        Sürücüler, sirenlerini çalarak trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

        Polatoğlu, araçların kendisine yol açmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yolda sağa ve sola yanaşan araçların arasından geçen ambulans, kısa sürede hastaneye ulaştı.

        Yaklaşık 8 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Polatoğlu (26), AA muhabirine, fermuar yöntemine ilk defa tanıklık ettiğini söyledi.

        Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda saniyelerle yarıştıklarını anlatan Polatoğlu, "Bebek bir hastamız vardı ve trafik çok yoğundu. Fermuar sistemiyle yol verdiklerini görünce video çekmek istedim. Sosyal medyama attım. Çok beğenildi, çok güzel yorumlar aldım." dedi.

        Fermuar yöntemi sayesinde kısa sürede ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdıklarını belirten Polatoğlu, sürücülerden her zaman bu şekilde duyarlılık beklediklerini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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