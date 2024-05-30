Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
Stat:YeniAdana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle, Ndlovu
Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar
Gol: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor)
Sarı kart: Dk. 40 Mohammed (Bodrum FK)
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