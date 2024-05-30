Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle, Ndlovu

        Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

        Gol: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Dk. 40 Mohammed (Bodrum FK)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Cari açığa karşı savaşan 780 kahraman
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        'Ekmek almaya gitme' tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış...
        'Ekmek almaya gitme' tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış...
        Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve...
        Kızının erkek arkadaşını darbedip silahla yaraladıkları öne sürülen baba ve...
        Adana'da sürücülerin ambulansa yol vermesi kamerada
        Adana'da sürücülerin ambulansa yol vermesi kamerada
        Adana'da hasta taşıyan ambulansa sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi
        Adana'da hasta taşıyan ambulansa sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi
        Kitap arasında uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Kitap arasında uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı
        Kardeş cinayetinin arkasından "ekmek almaya kim gitsin kavgası" çıktı