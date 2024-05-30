Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
Stat:YeniAdana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 90+7 Muhammed Himmet Ertürk), Rotman, Donkor (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun (Dk. 106 Samed Onur), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Dk. 85 Koray Kılınç), Ndlovu (Dk. 80 Kasongo)
Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 75 Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Burak Çoban (Dk. 105+2 Ege Bilsel), Samet Yalçın, Mohammed (Dk. 59 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 75 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Celal Dumanlı)
Goller: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 95 Celustka, Dk. 103 Tunahan Akpınar (Bodrum FK), Dk. 72 Dimitrov (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor), Dk. 105+4 Tunahan Akpınar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mohammed, Dk. 52 Cenk Şen, Dk. 100 Celal Dumanlı, Dk. 105+1 Burak Çoban, Dk. 106 Ege Bilsel, Dk. 107 Erkan Değişmez (Bodrum FK), Dk. 84 Oğuz Yıldırım, Dk. 105+1 Cihan Topaloğlu, Dk. 105+1 Hasan Kılıç (Sakaryaspor)
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