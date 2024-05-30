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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:00
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        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 90+7 Muhammed Himmet Ertürk), Rotman, Donkor (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun (Dk. 106 Samed Onur), Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Dk. 85 Koray Kılınç), Ndlovu (Dk. 80 Kasongo)

        Bodrum FK: De Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 75 Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 85 Tunahan Akpınar), Burak Çoban (Dk. 105+2 Ege Bilsel), Samet Yalçın, Mohammed (Dk. 59 Erkan Değişmez), Kenan Özer (Dk. 75 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Celal Dumanlı)

        Goller: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 95 Celustka, Dk. 103 Tunahan Akpınar (Bodrum FK), Dk. 72 Dimitrov (Sakaryaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 45 Rotman (Sakaryaspor), Dk. 105+4 Tunahan Akpınar (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Mohammed, Dk. 52 Cenk Şen, Dk. 100 Celal Dumanlı, Dk. 105+1 Burak Çoban, Dk. 106 Ege Bilsel, Dk. 107 Erkan Değişmez (Bodrum FK), Dk. 84 Oğuz Yıldırım, Dk. 105+1 Cihan Topaloğlu, Dk. 105+1 Hasan Kılıç (Sakaryaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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