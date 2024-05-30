Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek Süper Lig'e çıkan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Bu sene 'yarım kalan hikaye' demiştik. O kadar önemli, o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki bugün o yarım kalan hikayeyi bitirdiler." dedi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, söyleyecek bir kelime bulamadığını vurguladı.

Üç sene boyunca lig fark etmeksizin her sene play-off, her sene final oynadıklarını ifade eden Taşdemir, şunları dile getirdi: