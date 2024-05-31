Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Mehmetçik ve Gazze için sabah namazında dua edildi

        Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 06:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 06:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Mehmetçik ve Gazze için sabah namazında dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.

        Merkez Seyhan ilçesinde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" buluşması kapsamında vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından saf tutan vatandaşlar, namaz kıldı.

        Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump suçlu bulundu
        Trump suçlu bulundu
        "Biden, Ukrayna'ya izin verdi"
        "Biden, Ukrayna'ya izin verdi"
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Bodrum FK maçının ardından
        Sakaryaspor - Bodrum FK maçının ardından
        Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ardından
        Süper Lig'e yükselen Bodrum FK kupasını aldı
        Süper Lig'e yükselen Bodrum FK kupasını aldı
        Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi
        Bodrum FK, Süper Lig'e yükseldi
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off finali