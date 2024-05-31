Adana'da Mehmetçik ve Gazze için sabah namazında dua edildi

Namaz sonrasında terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" buluşması kapsamında vatandaşlar, sabah namazı için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Adana'da, Mehmetçik ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.

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