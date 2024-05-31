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        Adana'da av tüfeğiyle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan, onun erkek arkadaşını da öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:00 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:00
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        Adana'da av tüfeğiyle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan, onun erkek arkadaşını da öldüren zanlı tutuklandı.

        Av tüfeğiyle eski baldızı Deniz T'yi yaralayan, onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu da öldüren Murat K, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki babaevinde, suç aleti silahla polis ekiplerine teslim oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat K'nin ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, "İki çocuğum var. Keşke bu olay olmasaydı." dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ağır yaralı Deniz T'nin, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

        Atakent Mahallesi'nde 29 Mayıs'ta Murat K. (37), evine gelen eski eşi Sevil T'nin kız kardeşi Deniz T. (21) ve onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu (30) av tüfeğiyle yaralayıp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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