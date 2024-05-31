Adana'da av tüfeğiyle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan, onun erkek arkadaşını da öldüren zanlı tutuklandı.

Av tüfeğiyle eski baldızı Deniz T'yi yaralayan, onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu da öldüren Murat K, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki babaevinde, suç aleti silahla polis ekiplerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat K'nin ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, "İki çocuğum var. Keşke bu olay olmasaydı." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.