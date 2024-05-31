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        Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:54
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        Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 28 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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