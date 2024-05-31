Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 28 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
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