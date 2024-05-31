Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 zanlı adliyede

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 29 Mayıs'ta Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonu kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 53'e yükseldi.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, suç örgütünün elebaşları olduğu iddia edilen Mustafa ile kardeşi Ramazan Altınyüzük'ün de arasında olduğu 42'si adliyeye sevk edildi.