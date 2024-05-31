Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 zanlı adliyede

        Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 zanlı adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 29 Mayıs'ta Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonu kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 53'e yükseldi.

        Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, suç örgütünün elebaşları olduğu iddia edilen Mustafa ile kardeşi Ramazan Altınyüzük'ün de arasında olduğu 42'si adliyeye sevk edildi.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli "Kuyu-1" operasyonunda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini, operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Talasafobi sahibi olabilirsiniz!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kadın dilencilerin 'Bölgemde dilenemezsin' kavgası
        Kadın dilencilerin 'Bölgemde dilenemezsin' kavgası
        Durum paylaştı, restorana gelen hasımları yemek yediği arkadaşını öldürdü
        Durum paylaştı, restorana gelen hasımları yemek yediği arkadaşını öldürdü
        Adana Valiliğine saldırı davasında 5 sanığın hapis cezası onandı
        Adana Valiliğine saldırı davasında 5 sanığın hapis cezası onandı
        Duvarını balyozla kırdığı marketi soydu, yorulunca meyve suyu içip dinlendi
        Duvarını balyozla kırdığı marketi soydu, yorulunca meyve suyu içip dinlendi
        'Altınyüzük' suç örgütüne operasyonda 42 şüpheli adliyede
        'Altınyüzük' suç örgütüne operasyonda 42 şüpheli adliyede