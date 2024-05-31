Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa 7,5 yıl hapis

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkında mütalaada, olay günü sanık ile müşteki S.Z'nin trafikte birbirlerine el kol hareketi yaptığı ve S.Z'nin otomobilini Şehit Ahmet-Mehmet Oruç İkizler Köprüsü civarındaki akaryakıt istasyonuna çektiği belirtildi.

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