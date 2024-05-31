Adana'da tatlıcı bir günlük gelirini Filistin'e bağışlayacak

Adana'da bir tatlıcı, bir günlük gelirini İsrail'in saldırısı altındaki Filistin halkına bağışlayacak.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda hizmet veren tatlı işletmesinin sahibi Kasım Yergin, İsrail'in Filistin'e saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Gazzelilerin hayrına Ramazanoğlu Camisi önünde tatlı dağıttı.

Yergin, daha sonra işletmesi önünde gazetecilere, Adana'da bulunan tüm esnafın Filistin konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bu farkındalığa tüm halkın destek vermesini isteyen Yergin, "Bugün elde ettiğimiz bütün gelirimizi Gazze'ye bağışlama kararı aldık. Çalışan personel kardeşlerimiz de destek vererek, bir günlük maaşlarını bağışladılar. Aynı duyarlılığı diğer esnafımızdan da bekliyoruz. Bir an önce bu savaş bitsin istiyoruz. Oradaki insanların insan gibi yaşamasını, çocukların okula gitmesini istiyoruz." diye konuştu.