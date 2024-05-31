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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:19
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde gece saatlerinde sigara paketine saklanan uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın benzer suçlardan sabıkasının bulunması, evde ele geçirilen hassas terazi de dikkate alınarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.S, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı C.S'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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