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        Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

        Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:25
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        Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi
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        Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Seyhan Devlet Hastanesi ek binasının bahçesinde gerçekleştirilen programda, bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı.

        Sigarayı bırakanlara başarı belgesi verilen etkinlikte, "Görev Bende" gönüllülük programına katkı sunan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, buradaki konuşmasında, sigarayı bırakma polikliniklerinin tütünle mücadeledeki önemini anlattı.

        Elektronik sigaranın zararlarına değinen Altunsu, "Bazı ebeveynler hala elektronik sigaraların ne kadar zararlı ve büyük bir tehdit oluşturduğunun farkında değil. Bu farkındalığı yaratmak için mücadele etmeliyiz, hepimiz çalışmalıyız." dedi.

        Etkinliğe Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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