Çukurova Üniversitesi'nde güneş enerjisi santrali kurulacak

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), sürdürülebilirlik kapsamında üniversitenin arazisine güneş enerjisi santrali kuracak.

Güneş Enerjisi Santrali İnceleme ve Araştırma Kurulu, geçen yıl arazi çalışmaları tamamlanan ve bu yıl faaliyete geçmesi planlanan projenin ilk etabı için 5 megavatlık kapasite belirledi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, yaptığı açıklamada, öğrencilere ve üniversite personeline, sürdürülebilir enerji alanında farkındalık kazandırıldığını belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sadece çevre için değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik açıdan da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Tuncel, "Çukurova Üniversitesi, güneş enerjisi santrali kurulumu sürecinde, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak ve bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.