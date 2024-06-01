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        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı

        Adana'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:14 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:14
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        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı
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        Adana'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

        Karataş, Ceyhan, Kozan, Yüreğir ve Karaisalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlıklarındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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