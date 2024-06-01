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        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:00
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        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mirzaçelebi Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı.

        Kazada yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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