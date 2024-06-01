Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Mirzaçelebi Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı.

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