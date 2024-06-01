Adana'da 20. Salbaş Karakucak Güreşleri yapıldı

Müsabakaların ardından toplam 532 bin liralık para ödülü, protokol üyeleri tarafından derece giren güreşçilere verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi iş birliğiyle, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Salbaş Stadı'nda düzenlenen güreşlerde yaklaşık 500 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

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