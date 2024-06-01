Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 20. Salbaş Karakucak Güreşleri yapıldı

        Adana'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Salbaş Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsa Göçen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 20. Salbaş Karakucak Güreşleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Salbaş Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsa Göçen kazandı.

        Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Belediyesi iş birliğiyle, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Salbaş Stadı'nda düzenlenen güreşlerde yaklaşık 500 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

        Finalde rakibi Ali İhsan Arınç'ı yenen İsa Göçen, başpehlivanlığı kazandı.

        Müsabakaların ardından toplam 532 bin liralık para ödülü, protokol üyeleri tarafından derece giren güreşçilere verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        İlk düdük çaldı!
        İlk düdük çaldı!
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        Adana'da STK'ler Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        Adana'da STK'ler Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlattı
        1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözalt...
        1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 2 kişiye gözalt...
        Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutukla...
        Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 28 zanlı tutukla...
        Kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza
        Kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza
        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı
        Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 hükümlü yakalandı