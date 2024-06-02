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        Adana'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:19
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        Adana'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde Hasan Basri Sarıgül (60) idaresindeki 01 VC 580 plakalı motosiklet ile A.A.G'nin (16) kullandığı 01 AGF 09 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışma sonucu Sarıgül olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi ile diğer sürücü A.A.G. ve annesi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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