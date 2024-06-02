Adana'da iki motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu Sarıgül olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki eşi ile diğer sürücü A.A.G. ve annesi yaralandı.

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