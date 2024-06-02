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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Adana'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:03
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        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Adana'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski uzman çavuş S.B'nin (33), Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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