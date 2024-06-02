Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski uzman çavuş S.B'nin (33), Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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