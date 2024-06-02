Adana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 13 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 13 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde ikamet eden R. K. (13), dün çıktığı evine tekrar dönmedi.
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, aynı mahalledeki sulama kanalında bir çocuk cesedi tespit etti.
Sudan çıkarılan cesedin R.K'ye ait olduğu belirlendi.
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