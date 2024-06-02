Adana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, aynı mahalledeki sulama kanalında bir çocuk cesedi tespit etti.

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