Adana'da bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde torna atölyesi işleten C.Ş, henüz bilinmeyen sebeple pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren iş yerine yanıcı madde attı.

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