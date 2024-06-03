Adana'da öldürdükleri gencin cesedini ormana atan 3 zanlı tutuklandı

Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen zanlılar Erkan A. (21), Ulaş G. (23) ve Ali K'nin (23) cesedin bulunduğu mahalledeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Muhammet Emin Beyazgeyik'e (17) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri, cesedi de ormana attıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

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