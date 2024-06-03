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        Adana'da öldürdükleri gencin cesedini ormana atan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri, cesedi de ormana attıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:47
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        Adana'da öldürdükleri gencin cesedini ormana atan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri, cesedi de ormana attıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Çarkıpare Mahallesi Hekimköy Bulvar'nda 28 Mayıs'ta 3 kişinin otomobillerine aldıkları bir genci tabancayla vurduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

        Ekipler, şüphelilerin silahla vurdukları kişinin cesedini olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hocallı Mahallesi mevkisinde bulunan ormana attıklarını belirledi.

        Muhammet Emin Beyazgeyik'e (17) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen zanlılar Erkan A. (21), Ulaş G. (23) ve Ali K'nin (23) cesedin bulunduğu mahalledeki bir ikamette saklandığını belirledi.

        Şüpheliler, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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