Adana'da bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasında

Ekiplerin yangına müdahalesini geciktirmek için havaya ateş açan zanlı, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

C.Ş, pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki iş yerini kundaklamış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de önünü kesmişti.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlı C.Ş'nin işlettiği torna atölyesinin karşısındaki dükkanı henüz bilinmeyen maddeyle kundakladıktan sonra dans etmesi yer aldı.

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