Adana'da bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün bir iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün bir iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmenin dün akşam saatlerinde ateşe verilmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlı C.Ş'nin işlettiği torna atölyesinin karşısındaki dükkanı henüz bilinmeyen maddeyle kundakladıktan sonra dans etmesi yer aldı.
Polis ekiplerince dün gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
- İtfaiye ekiplerinin önünü kesmişti
C.Ş, pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki iş yerini kundaklamış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de önünü kesmişti.
Ekiplerin yangına müdahalesini geciktirmek için havaya ateş açan zanlı, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşmuştu.
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