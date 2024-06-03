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        Adana'da bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün bir iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:33
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        Adana'da bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün bir iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmenin dün akşam saatlerinde ateşe verilmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlı C.Ş'nin işlettiği torna atölyesinin karşısındaki dükkanı henüz bilinmeyen maddeyle kundakladıktan sonra dans etmesi yer aldı.

        Polis ekiplerince dün gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - İtfaiye ekiplerinin önünü kesmişti

        C.Ş, pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki iş yerini kundaklamış, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin de önünü kesmişti.

        Ekiplerin yangına müdahalesini geciktirmek için havaya ateş açan zanlı, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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