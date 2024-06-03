DEAŞ üyesine para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında dava açılan M.Ş'ye "kitap ücreti" adı altında 3 bin 76 lira gönderdiği belirtilen iddianamede, D.Ö'nün aralarında akrabalık bağı ve ticari bağlantı bulunmayan M.Ş'ye yaptığı para transferi ile diğer delillere ilişkin makul açıklama getiremediği anlatıldı.

İddianamede, D.Ö'nün kentte DEAŞ lehine faaliyet yürüttüğü, para topladığı ve "terör örgütü üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiri uygulanan D.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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