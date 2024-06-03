Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek

Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce düzenlenecek sergide, insan yaşamının çeşitliliğine dair portreler ile kültürel değerler, tarihi evler, meslekler ve yaşam alanlarını yansıtan fotoğraflar beğeniye sunulacak.

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