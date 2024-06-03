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        Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek

        Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce organize edilen "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi", 10 Haziran'da açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:29
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        Adana'da "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
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        Adana'da Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce organize edilen "Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi", 10 Haziran'da açılacak.

        Çukurova Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, küratör Mesut Demirci ve 21 fotoğrafçının 57 eseri yer alacak.

        Atölye 01 Fotoğraf ve Gezi Kulübünce düzenlenecek sergide, insan yaşamının çeşitliliğine dair portreler ile kültürel değerler, tarihi evler, meslekler ve yaşam alanlarını yansıtan fotoğraflar beğeniye sunulacak.

        Açılışı 10 Haziran Pazartesi saat 18.00'de yapılacak sergi, 13 Haziran'a kadar görülebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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